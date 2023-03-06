Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı

Trabzonspor, Ağaoğlu'nun başkanlığı döneminde 4 kupa kazandı.
Bordo-mavili taraftarlar görevi bırakan başkan Ahmet Ağaoğlu’na desteklerini sürdürüyor.
Sosyal medyadan "#AğaoğluYeniden" başlığıyla gündem oluşturan taraftarlar, Ahmet Ağaoğlu’na kongrede yeniden aday olması için geri dön çağrısında bulundu. Bordo mavili taraftarların çağrısı, sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor'da taraftarlar, asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın 2019-20 sezonunda Trabzonspor’un Sivasspor’u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası sosyal medyasında paylaştığı Barış Manço'nun 'Ahmet beyin ceketi’ adlı videoyu yeniden paylaştı. Taraftarlar, aynı besteyi istifasına uyarladığı Ağaoğlu’na geri dön çağrısını yineledi.