|
Reklam
Reklam
Spor

Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı

Trabzonsporlu taraftarlar, istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu’na yeniden aday olması yönünde çağrıda bulunuyor.

14:32 . 6/03/2023 Monday
DHA
Trabzonspor, Ağaoğlu'nun başkanlığı döneminde 4 kupa kazandı.

Trabzonspor, Ağaoğlu'nun başkanlığı döneminde 4 kupa kazandı.

Bordo-mavili taraftarlar görevi bırakan başkan Ahmet Ağaoğlu’na desteklerini sürdürüyor.


Sosyal medyadan "#AğaoğluYeniden" başlığıyla gündem oluşturan taraftarlar, Ahmet Ağaoğlu’na kongrede yeniden aday olması için geri dön çağrısında bulundu. Bordo mavili taraftarların çağrısı, sosyal medyada gündem oldu.


"Kul Ahmet"

Trabzonspor'da taraftarlar, asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın 2019-20 sezonunda Trabzonspor’un Sivasspor’u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası sosyal medyasında paylaştığı Barış Manço'nun 'Ahmet beyin ceketi’ adlı videoyu yeniden paylaştı. Taraftarlar, aynı besteyi istifasına uyarladığı Ağaoğlu’na geri dön çağrısını yineledi.






#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Kul Ahmet
22 dakika önce
default-profile-img
Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı
Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü
Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık kamerada
Meral Akşener toplantıya katılmayacak
İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.