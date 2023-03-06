Ahmet Ağaoğlu'na geri dön çağrısı

Trabzonspor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçimin 18-19 Mart ya da 25-26 Mart tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Bordo-mavili kulüp, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık sürecinde 1'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa kazanarak başarılı bir dönem geçirdi.