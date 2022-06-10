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Ahmet Ağaoğlu'ndan Albayrak Holding'e ziyaret: "Bu bir camia şampiyonluğu"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Albayrak Holding’i ziyaret etti. Şampiyonluğun camianın bütünleşmesi sayesinde yaşandığını belirten Ağaoğlu, “Bu camia birlikteliği devam ettiği sürece, Trabzonspor çok daha güzel günler yaşayacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlundan Albayrak Holdinge ziyaret: Bu bir camia şampiyonluğu
Nuri Albayrak ve Hamza Albayrak, Ahmet Ağaoğlu’na onun için hazırlanan özel portreyi hediye etti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Albayrak Holding’i ziyaret etti. Uzun süre sonra gelen şampiyonluk üzerine güzel bir sohbetin olduğu ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aziz Albayrak, Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak yer aldı.

Şampiyonluk sürecinde bordo-mavili camianın bir vücut olarak hareket ettiğini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, “Biz bugün ne yaptıysak hep birlikte yaptık ve birlikte başardık. Bunun Ahmet Ağaoğlu ile ya da bir başkasıyla alakası yok. Bir araya geldik. Bir anda güçler birleşti, ondan sonra koptu gitti iş. Değerli başkanımız Nuri Albayrak’ı ve Albayrak Ailesi’ni ziyarete geldim. Bize süreç içerisinde çok büyük destekleri oldu. Hem sabır gösterdiler hem destek oldular. Nuri başkanım beni her hafta arıyordu. Pek çok maçımıza da geldi. İlk yarıda da maçlarımıza geliyordu. Özellikle ikinci yarıdan sonra her maçımıza geldi. Çok büyük destek verdi. Biz, bu şampiyonluğu camia olarak kazandık” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ve Nuri Albayrak şampiyonluk sohbeti yaptı.
Ahmet Ağaoğlu ve Nuri Albayrak şampiyonluk sohbeti yaptı.

"Daha güzel günler yaşayacağız"

Başkanlık koltuğunu önceki başkanlardan emanet aldığını dile getiren Ahmet Ağaoğlu, “Onlara layık olmak için bir çaba, bir uğraş ortaya koydum ama bu uğraşı ortaya koyarken hepsinden de çok büyük destek gördüm. Bu destek bizi bu noktaya getirdi. Kendilerine bu destek için şükranlarımı ifade etmek için geldim. Daha önce belirttiğim gibi, kulübün başında Ahmet olur, Mehmet olur hiç fark etmez. Bu camia birlikteliği ve yönetime verilen destek devam ettiği sürece çok daha farklı, çok daha güzel günler yaşayacak Trabzonspor” ifadelerini kullandı.

"Birlik sayesinde başardık"

Trabzonspor Eski Başkanı ve Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak ise Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ederek, camianın bütünleşince neler yapabileceğini dile getirdi. Maçlardan sonra Ağaoğlu’nu aradığını belirten Albayrak, “Bu başarısının gerçekten camiadaki birlik beraberlikten geldiğini gördük. Bundan sonra da bu beraberliğin devam etmesi halinde Allah’ın izniyle Trabzonspor emin adımlarla daha büyük hedeflere doğru koşacaktır. Benim dönemim dahil, bugüne kadar Trabzonspor’da birlik ve beraberlik olmamıştı. Bu beraberliği hep beraber sağladık. Her maçtan sonra sevinç yaşadık. Şimdi de şampiyonluğu yaşıyoruz. Trabzonspor’u, başkanımızı, ekibini ve Trabzon taraftarını bu sene gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederim. Özellikle İstanbul’daki Trabzonspor ağırlığını son maçta gösterdiler. Başarılarımızın devamını diliyorum. Sayın başkanımıza ziyaret için teşekkür ediyorum, ayağına sağlık” şeklinde konuştu.

Nuri Albayrak, günün anısına Ağaoğlu’na Esma’ül Hüsna tablosu ve portresinin bulunduğu resim hediye etti.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. (soldan sağa) Yeni Şafak Spor Müdürü Ahmet Bıyıklı, Yeni Şafak Yazarı Ali Kemal Yazıcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak
Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. (soldan sağa) Yeni Şafak Spor Müdürü Ahmet Bıyıklı, Yeni Şafak Yazarı Ali Kemal Yazıcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Holding Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Albayrak Spor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Albayrak Holding'e teşekkür ziyareti
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Albayrak Holding'e teşekkür ziyareti
2021-2022 Sezonunu Şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Albayrak Holding'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Albayrak Holding Başkanvekili ve eski Trabzonspor başkanlarından Nuri Albayrak'la görüşen Ağaoğlu, Albayrak ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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