Spor Ahmet Ağaoğlundan transfer açıklaması "İki oyuncuyu kampa yetiştireceğiz"
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Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: "İki oyuncuyu kampa yetiştireceğiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncu için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Ağaoğlu, "Bu transferleri 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlundan transfer açıklaması: İki oyuncuyu kampa yetiştireceğiz
Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü'nde 51. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Üyelere hitap eden başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer konusunda önemli mesajlar verdi.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor"


  • "Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. 4 transfer yaptık. 2 mevkideki 2 oyuncu için görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferleri de 9 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık kampına yetiştireceğiz. Kadro tamamlandıktan sonra farklı bir takviye isteği olursa hocamızın, onu da gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Rezerv ligin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz"


  • "TFF Başkanı'ndan rezerv ligi kurulması kararının TFF yönetiminden geçtiğini öğrendik.

    Genç oyuncularımızı çeşitli takımlara kiralık olarak gönderiyoruz fakat performansları düşük olarak geri geliyorlar. Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil. Rezerv ligin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz."

Kulübün borcu belli oldu

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının ardından kulübün borcu duyuruldu. Net borcun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi.


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