Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: "İki oyuncuyu kampa yetiştireceğiz"

Genç oyuncularımızı çeşitli takımlara kiralık olarak gönderiyoruz fakat performansları düşük olarak geri geliyorlar. Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil. Rezerv ligin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz."