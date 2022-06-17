Ahmet Ağaoğlu'ndan Trezeguet açıklaması: "Zor görünüyor"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet'nin transferi ve Anthony Nwakaeme'nin ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Habertürk'e konuşan Ağaoğlu, Trezeguet'nin Türk menajerinin sürekli sorun çıkardığını belirtirken, "Şimdilik Trezeguet transferi zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
"Nwakaeme 10 milyon euro istedi"
Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe veda eden Nwakaeme için ise, "Bizden 3 sezon için 10 milyon euro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.