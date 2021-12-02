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Ahmet Ağaoğlu’nun yeni yönetim listesi açıklandı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yeni yönetim listesi açıklandı. Divan Kuruluna sunulan listede yeni isimler yer alıyor.

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Haber Merkezi İHA
Ahmet Ağaoğlunun yeni yönetim listesi
Ahmet Ağaoğlu 47. genel kurul öncesinde tek aday.

Trabzonspor’da, 4-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan 75’nci seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yeni yönetim kurulu listesini, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’e sundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

  • "Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı"

Yedek listede ise şu isimler yer aldı;

  • "Lokman Sadıklar, Ertuğrul Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın"
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