Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferi için Fransa’da bulunan menajer Ahmet Bulut İstanbul’a döndü.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bulut "Falcao sözleşmesi olan bir futbolcu. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Zamana ihtiyacımız var. Transferin gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün içinde netlik kazanır" ifadelerini kullandı.

Falcao: Teklifleri inceliyorum

Monaco'da forma giyen yıldız golcü Falcao daha önce yaptığı açıklamada, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar." ifadelerini kullanmıştı.