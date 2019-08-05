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Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için görüşmelerini sürdüren menajer Ahmet Bulut Fransa'dan İstanbul'a döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Bulut, "Transferin gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün içinde netlik kazanır" dedi.

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Falcao 2018-2019 sezonunda Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol 2 asistlik performans ile oynadı.

Falcao 2018-2019 sezonunda Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol 2 asistlik performans ile oynadı.

Fotoğraf: LUISA GONZALEZ

Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferi için Fransa’da bulunan menajer Ahmet Bulut İstanbul’a döndü.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Bulut "Falcao sözleşmesi olan bir futbolcu. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Zamana ihtiyacımız var. Transferin gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. 3-5 gün içinde netlik kazanır" ifadelerini kullandı.

  • Falcao: Teklifleri inceliyorum
  • Monaco'da forma giyen yıldız golcü Falcao daha önce yaptığı açıklamada, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar." ifadelerini kullanmıştı.

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