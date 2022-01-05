Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Hayırlı olsun

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından 17. hafta itibarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım; Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

"Yılmaz hocam hayırlı olsun"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu. Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım