Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Hayırlı olsun

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından 17. hafta itibarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım; Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- "Yılmaz hocam hayırlı olsun"
- Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu. Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.