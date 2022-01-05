Spor Ahmet Çakar Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı Hayırlı olsun
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Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Hayırlı olsun

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor. Eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakar Fenerbahçenin yeni hocasını açıkladı: Hayırlı olsun
Ahmet Çakar

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından 17. hafta itibarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım; Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

  • "Yılmaz hocam hayırlı olsun"
  • Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu. Çakar, "Yılmaz Vural hocam Fenerbahçe ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım
Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım

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