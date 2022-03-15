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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a teknik direktör önerisi

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın yeni sezonda takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmesi gerektiğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakardan Beşiktaşa teknik direktör önerisi
Ahmet Çakar

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olasının ardından teknik direktör Önder Karaveli'nin takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, siyah-beyazlı kulübe yeni sezon için teknik adam önerisinde bulundu.

"Ben olsam Sergen Yalçın'ı getiririm"

Çakar, "Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip. Tamam, bu sene bitti. Ben Ahmet Nur Çebi'nin yerinde olsam; getiririm seneye Sergen Yaçın'ı. Fatih Terim Galatasaray'a kaç defa geldi? Sergen Yalçın tekrar Beşiktaş'a gelemez mi? Kimler darılıyor da barışıyor. Ne olacak yani" dedi.

Ahmet Çakar'ın önerisine karşı çıkan Sinan Engin, "Sergen Yalçın'ın gelebilmesi için yönetimin değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Çakar bunun üzerine ise, "O zaman Şenol Güneş'i getireceksin" karşılığını verdi.

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