Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Ahmet Çakardan derbi tahmini Skor verdi
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Çakar'dan derbi tahmini: Skor verdi

Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'yi derbide favori olarak gördüklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakardan derbi tahmini: Skor verdi
Eski hakem Ahmet Çakar

Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği dev mücadeleyle ilgili yorumcular tahminlerde bulundu.

Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz derbide Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.

İşte üç yorumcunun derbiyle ilgili tahminleri:

  • Ahmet Çakar: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
  • Sinan Engin: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
  • Abdülkerim Durmaz: Fenerbahçe farklı kazanır

Kadıköy'de dev randevu
SPOR
Kadıköy'de dev randevu

Burası Karadeniz değil Ankara

Burası Karadeniz değil Ankara

Eşsiz manzaralı yaylalar dron ile görüntülendi.
Bir köyü yerle bir ettiler

Bir köyü yerle bir ettiler

​Rus ordusu 'çocuk ve kadın var' yazılarına aldırmadı.
Enerjinin başkenti olacak: Üç sondaj gemisiyle üç operasyon

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.

'Aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın.'

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.