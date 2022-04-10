Ahmet Çakar'dan derbi tahmini: Skor verdi

Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği dev mücadeleyle ilgili yorumcular tahminlerde bulundu.
Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz derbide Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.
İşte üç yorumcunun derbiyle ilgili tahminleri:
- Ahmet Çakar: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
- Sinan Engin: Fenerbahçe 3-1 Galatasaray
- Abdülkerim Durmaz: Fenerbahçe farklı kazanır