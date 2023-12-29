Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin farklı kazanacağını iddia etmişti. Bu tahmini tutmayan Çakar, Suudi Arabistan'da bugün oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili de görüşünü bildiridi.

Kupayı Fenerbahçe'nin kaznacağını söyleyen ünlü yorumcu, skor olarak da, "2-0 ya da 4-0 olur" dedi.