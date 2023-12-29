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Spor

Ahmet Çakar'ın Süper Kupa tahmini sosyal medyayı salladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak derbiyi yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'yı kazanacağı yönünde tahminde bulundu ve dikkat çeken bir skor verdi.

15:00 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ahmet Çakar'a göre derbinin favorisi Fenerbahçe.
Ahmet Çakar'a göre derbinin favorisi Fenerbahçe.

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin farklı kazanacağını iddia etmişti. Bu tahmini tutmayan Çakar, Suudi Arabistan'da bugün oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili de görüşünü bildiridi.


Kupayı Fenerbahçe'nin kaznacağını söyleyen ünlü yorumcu, skor olarak da, "2-0 ya da 4-0 olur" dedi.


Ahmet Çakar'ın bu tahmini sarı-kırmızılı taraftararın tepkisini çekti.


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Riyad'da Al-Awwal Park Stadyumu'nda oyanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.





#Süper Kupa
#Ahmet Çakar
#Galatasaray
#Fenerbahçe
2 gün önce
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