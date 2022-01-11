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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Ahmet Çalık kimdir?
Ahmet Çalık

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

2020 yılında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Çalık kimdir?

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği Altyapısı'nda başlamıştı. Daha sonra A Takım'a yükselen Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu. 8 defa da A Milli Takım forması giyen 27 yaşındaki genç stoper, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın aracının son hali
Ahmet Çalık'ın aracının son hali

Ahmet Çalık'ın aracının son hali
Ahmet Çalık'ın aracının son hali

Ahmet Çalık'ın aracının son hali
Ahmet Çalık'ın aracının son hali
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