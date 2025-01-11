Ahmet Çalık unutulmadı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz" başlıklı paylaşımda, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık..." ifadeleri kullanıldı.