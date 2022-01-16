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Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumları unutmadı

Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi vefat eden çocuklarının hayrına mazlumlara yardımda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çalıkın ailesi Suriyedeki mazlumları unutmadı
Ahmet Çalık 11 Ocak tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık tüm futbol camiasını hüzne boğmuştu. Genç futbolcu evlilik evraklarını hazırlamak için gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.

Vefatının ardından Çalık ile çalışan bir çok teknik direktör ve beraber futbol oynadığı arkadaşları yardımsever kişiliğini anlatmıştı.

Ailesi çocukları hayrına mazlumlara yardım etti

  • Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık’ın ailesi, İHH İnsani Yardım Derneği aracılığı ile çocuklarının hayrına Suriye’deki savaş mağduru mazlumlara dağıtılmak üzere 750 aile için gıda kolisi bağışladı.

Yardımsever kişiliğini Kartal'da anlatmıştı

  • Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal Ahmet Çalık için şu ifadeleri kullandı "Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak çok düzgün saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Alt yapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun"

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çalık için Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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