Ahmet Çalık'ın ailesi Suriye'deki mazlumları unutmadı

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık tüm futbol camiasını hüzne boğmuştu. Genç futbolcu evlilik evraklarını hazırlamak için gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.
Vefatının ardından Çalık ile çalışan bir çok teknik direktör ve beraber futbol oynadığı arkadaşları yardımsever kişiliğini anlatmıştı.
Ailesi çocukları hayrına mazlumlara yardım etti
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık’ın ailesi, İHH İnsani Yardım Derneği aracılığı ile çocuklarının hayrına Suriye’deki savaş mağduru mazlumlara dağıtılmak üzere 750 aile için gıda kolisi bağışladı.
Yardımsever kişiliğini Kartal'da anlatmıştı
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal Ahmet Çalık için şu ifadeleri kullandı "Gayet de güzel gidiyordu. Bir insan olarak çok düzgün saygılı bir insandı. Bulunduğu ortamda herkese saygı duyuyordu. Ara ara altyapıdan oyuncular çağırarak onları etrafına alıp yemeklere götürüyordu. Onlara abilik yapıyordu. Onlara destek oluyordu. İnançlı bir çocuktu. Gerçekten çok üzgünüm. Alt yapıdan gelen çocuklara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun"