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Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı

Konyaspor'un 28 yaşındaki başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Genç futbolcunun kaza görüntülerinde, kullandığı aracın birden çok takla attığı görüldü.

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Haber Merkezi DHA
​Ahmet Çalıkın kaza görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Çalık'ın kaza anı

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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