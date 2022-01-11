Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı:

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına böyle yansıdı pic.twitter.com/3fFJ9wjCkv REKLAM January 11, 2022

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