Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim

Beşiktaş'ta 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi.





Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

'Soru almayacağım'

"Toplantının sonucunda soru almayacağım. Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım"





'Aday olmamaya karar verdik'

"İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var"

'Milli arada yapacaktım'

"Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim"





'Kolay bir süreç değil'

"Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil"









'Katılım yüksek olsun'

"Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli"





'Küfürler, hakaretler nedir?'

"Bu küfürler, hakaretler nedir? Beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama küfür ne demek! Hiç kimse benim evladıma küfür edemez. O küfür edenlerin benden özür dilemesini istiyorum. Size vasiyetimdir, içinizdeki bu azınlığı temizleyin"





'Hakkımı helal ediyorum'

"Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik istiyorum"



















