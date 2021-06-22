Ahmet Nur Çebi: Aday olmayacağım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndaki görevinden ayrılıyor. Başkan Çebi, 6 Temmuz'da yapılacak olan seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "6 Temmuz’da Kulüpler Birliği Genel Kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.
- Başkan Çebi'nin görevden ayrılmasını değerlendiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sayın Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifası söz konusu değil, yaşanan bir sıkıntı da söz konusu değil. 5 veya 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını söyledi" dedi.