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Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: Hocalar akıllarını başına alsın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılanların planlı olduğunu belirten Çebi, teknik direktör Ömer Erdoğan'a da sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili ne dedi?
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili sorulara cevap verdi.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Esefle seyrediyoruz"


  • "Futbolun amatör tarafında seyircinin de amatörce, duygusalca izlediği bir ortamdan uzaklaşıyoruz. Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Esefle seyrediyoruz."

"Her şey planlıydı"

  • "Ankaragücü maçında her şey planlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etmesi de planlıydı. Ömer Erdoğan'ın kendisinden yaşça küçük bir oyuncuyu hedef göstermesi de yakışıksız durumdur. Hocalar akıllarını başına alsın."

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"Josef'e çıkan kırmızı komik"

  • "Josef de Souza gibi yılların kaliteli futbolcusuna, VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi. Bu karar baştan aşağı komik bir karardır."

"Kimse haddini bilmiyor"

  • "Bu şahıs dün serbest bırakıldı. Ankaragücü camiasından bazı kendini bilmezler de bunu fotoğraflıyor. Solda da cübbeli biri var. Kimse haddini bilmiyor. Bu insanlar cübbe giyiyor. Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum."

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"Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor"

  • "TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir."

"TFF'ye Josef ile birlikte gideceğiz"

  • "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. TFF'ye gideceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız. Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar?"

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