Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'ın transferleri şüpheli

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP’a bildirilenden farklı olduğu iddiasıyla ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.





Hürriyet'e konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:





"Benim de şüphelerim var"





"Ben de duyuyorum bu iddiaları, benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Çünkü TFF’nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. "





"Adam dava ettiği anda UEFA bu kulüpleri men eder"





"Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak? Bu transferleri çift kontratlar ile yapmışsanız. Paraları ödeyememezlik hasıl olur ise, Allah muhafaza! O takımlara da Allah yardım etsin. Adam dava ettiği anda UEFA bu kulüpleri men eder. Evrak konuları çok önemli konular. TFF puan silebilir, küme düşmeye kadar gider. Bu çok büyük bir risk. Ama baktığınızda bizim 4 teklif ettiğimiz oyunca başka takıma 8’e gitmiş. Bazıları sarı saçlara, kırmızı yanaklara hayranlık duyabilir. Ama bunlar sadece iddia ve benim de şüphelerim var. Ama bu böyledir diyemem, elimde delil yok."















