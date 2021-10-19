Ahmet Nur Çebi taraftarı uyardı: "Bunun takıma faydası yok" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlara uyarıda bulundu. Çebi, "Avrupa'daki tribün olaylarından dolayı çok büyük cezalar aldık. Taraftarımızdan taşkınlık yapmamalarını rica ediyorum" dedi.

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