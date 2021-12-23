Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e telefon: "Bu hakeme düdük astırın"

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine hakem Fırat Aydnus'un performansı damga vurmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, verdiği penaltı kararı ve çıkarmadığı kartlar nedeniyle siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Aydınus'la ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla aradığı bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre; Çebi, görüşmede derbi maçta aleyhlerine verilen penaltıyla galibiyeti kaçırdıklarını bunun da sorumlusunun Fırat Aydınus olduğunu söyleyerek, "Böyle bir rezalet penaltı görmedik. Bütün kamuoyu penaltı olmadığını gördü. Gereği neyse yapın ve bu hakeme düdük astırın. Yoksa biz bu işin üstüne gideceğiz. Yazıktır günahtır" dedi.

Fırat Aydınus, derbinin ardından Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekilmiş ve Süper Lig'in 18. haftasında görev alamamıştı.

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"BÖYLE MAÇ YÖNETİLMEZ"@erginaslan: Şu el kuralını ben anlayamadım, siz anladınız mı bilmiyorum. Benzer pozisyonlarda sürekli farklı farklı kararlar...



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