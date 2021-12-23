Spor Ahmet Nur Çebiden Nihat Özdemire telefon "Bu hakeme düdük astırın"
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Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e telefon: "Bu hakeme düdük astırın"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i arayarak, Fenerbahçe derbisinde görev yapan Fırat Aydınus'un hakemliğinin bitirilmesini istediği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ahmet Nur Çebiden Nihat Özdemire telefon: Bu hakeme düdük astırın
Derbideki performansı tepki çekmişti.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine hakem Fırat Aydnus'un performansı damga vurmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, verdiği penaltı kararı ve çıkarmadığı kartlar nedeniyle siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Aydınus'la ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla aradığı bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre; Çebi, görüşmede derbi maçta aleyhlerine verilen penaltıyla galibiyeti kaçırdıklarını bunun da sorumlusunun Fırat Aydınus olduğunu söyleyerek, "Böyle bir rezalet penaltı görmedik. Bütün kamuoyu penaltı olmadığını gördü. Gereği neyse yapın ve bu hakeme düdük astırın. Yoksa biz bu işin üstüne gideceğiz. Yazıktır günahtır" dedi.

  • Fırat Aydınus, derbinin ardından Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekilmiş ve Süper Lig'in 18. haftasında görev alamamıştı.


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