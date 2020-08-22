Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, PAOK maçı öncesinde Divan Kurulu toplantısında konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler. Maliyetleri çok yüksek futbolcularımız var. İndirim konusunda yüzde 99 olumsuz yanıt aldık. Ayrılın diyoruz 'Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız' cevabını verdiler. Ne yapabiliriz bilemiyoruz."