Ahmet Nur Çebi'den Sergio Ramos açıklaması: Ramos bize geldi de almadık mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında kulüpteki son gelişmeler ve transfer gündemi konuları üzerine konuştu.





Ahmet Nur Çebi, transfer üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Ahmet Nur Çebi'den Sergio Ramos transferi hakkında açıklama

Çebi açıklamasında; "Transfer dönemi biraz ekstrası oluyor ama genelde yoğun oluyor. Cumartesi, pazar, hafta sonu yok, tatil diye bir şey yok. Kulüp yönetmek, yönetici olmak farklı bir konsept. Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsor gelmedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olmadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim." dedi.





"Yüksek maliyetli transferleri doğru bulmuyorum"

Beşiktaş Başkanı sözlerinin devamında; "Türk futbolu adına bu transferleri doğru buluyor musunuz, doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak, bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon euro bütçeli bir takım yaparsanız gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip, banklara borçlanarak, kurlar artarken kulübü sıkıntı sokarak... Sonra da vergi dairesine gideceksiniz, benim borcumu erteleyin diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım. Suudi Arabistan bu sene ikiye katladı fiyatları. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum." Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik. Hocanın istemediği bir oyuncunun şu anda takımda olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.





"Gökhan İnler, Beşiktaş'ta bırakmak istedi"

Ahmet Nur Çebi; "Gökhan İnler ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir oyuncu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktör arayışı için görüştük. O da bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine benim de istediğim bir şey vardı, takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum. Biz Gökhan'la buraya geldik. Ekonomik olarak istediklerini bir futbolcu olmaktan daha öte. " ifadelerini kullandı.





"Rashica'ya baskı yapıldı"

Çebi, Milot Rashica transferi için; "Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı." dedi.





Ahmet Nur Çebi: "Yüzde 99 şampiyonuz"

Beşiktaş Başkanı ligdeki yarış hakkında; "Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla pulla olmuyor. Olsaydı, transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. En iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde. Bu işler parayla olmuyor. Şenol Hoca bunun üstüne koyarak devam edecek. %99 şampiyon biziz." dedi.





Sponsorluk anlaşmasında son durum

Beşiktaş Başkanı Çebi, stadyum sponsorluk anlaşması hakkında; "Stadımızın yeri, kıymeti belli. Dolayısıyla bana göre paha biçilemez. Mühim olan bunu dünyaya göstermek. Federasyon çok doğru bir iş yapmıştır. Daha önce bunu göstermesi gereken yerler vardır. Umarım kabul edilir. Bu stadyum hak ettiği değeri görür. Beşiktaş'ın adına ve markasına yakışır bir stadyum sponsoru olacak. Biraz sabırlı olalım, biz o işi hallettik. Haftaya yüzde yüz netleşir." sözlerini sarfetti.





Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları şöyle;





"Şenol Hoca'nın Talisca ile konuşması sohbetten ibaretti. Kulübü, 'Biz yolları ayırmayı düşünmüyoruz' dedi. Takımının müsaadesi olmadan onunla görüşmemiz yakışır olur mu? Taraftarın arzusu sebebiyle biz kapıyı çaldık. İnşallah bir gün nasip olur.





Deniz Türüç'ü biz istemedik. Herhangi bir girişimimiz olmadı. Umut Meraş, gitmek istiyor. Bir takım var. Onun başkanı beni aradı.





Gedson'un kontratını uzattık. Satışı söz konusu olursa, ki inşallah bana nasip olmaz, ama Türk Futbol tarihinin en yüksek satışı olacaktır.





Rıdvan'ın gelmesine dair bir durum yok. Takımının bırakmayacağını biliyorum. Böyle bir şey söz konusu değil.





Cenk ve Salih'le konuştum. Cenk'e kapıyı açan başkanım. Başkası açmayabilirdi, benim de bir hakkım var. Biraz beklemelerini istedim. Salih'i oğlum gibi görüyorum. Bizimle anlaşmamaları mümkün değil. Birkaç hafta içinde biter inşallah.





14 tane yabancı oyuncumuz var. Bu saatten sonra benim oraya alabileceğim oyuncu yok. Ancak bir yabancı oyuncu giderse, hemen doldururum. Hazır ama şu anda takımdakilerle de mutluyuz. Bana göre transfer tamamlandı. Gidecekler belli ama bana göre gitmeyeceklerdir ama biz yine de tedbirimizi aldık.





Rachid, sakatlığı nedeniyle geçen sezon şampiyonluğu kaybetmemize neden oldu. Mert ve Ghezzal'ın oynadığı bir takım olsaydı şampiyon olurduk geçen sezon. Sakatlığı belimizi büktü. Ama futbolda bu var. Ghezzal'ın durumunu şu anda iyi görüyoruz."







