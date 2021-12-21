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Ahmet Nur Çebi'den takıma yakın markaj

Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi idmanı takip etti.

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Haber Merkezi AA
Ahmet Nur Çebiden takıma yakın markaj
Çebi futbolcularla sohbet etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların salon çalışmasıyla günü tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift devreli maç oynadığı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği antrenmandan önce, 26 yaşına giren Umut Meraş'ın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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