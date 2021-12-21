Ahmet Nur Çebi'den takıma yakın markaj

Çebi futbolcularla sohbet etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların salon çalışmasıyla günü tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift devreli maç oynadığı aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği antrenmandan önce, 26 yaşına giren Umut Meraş'ın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Göztepe maçı hazırlıklarına başladık. 🦅#BJKvGÖZ | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/C2MzDqDBqD REKLAM December 21, 2021