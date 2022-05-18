Spor Ahmet Nur Çebiden Vida açıklaması Tek bir şartla kalabilir
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Nur Çebi'den Vida açıklaması: Tek bir şartla kalabilir

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Vida ile görüşmelerde bulunduklarını belirtirken, "Maaşını düşürürse kalabilir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebiden Vida açıklaması: Tek bir şartla kalabilir
Vida, Beşiktaş formasıyla çıktığı çıktığı 164 maçta 16 gol attı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida'nın durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Vida ile görüşüyoruz"

Vida ile pazarlıkların sürdüğünü belirten Çebi, "Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse kalabilir" dedi.

"Atiba'nın kalmasını çok istiyorum"


Ahmet Nur Çebi, Atiba ile ilgili ise, "Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmeyi çok istiyorum. Burada çok başarılı yıllar geçirdi" açıklamasında bulundu.

Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli
SPOR
Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli



Son paylaşımı yürek dağladı

Son paylaşımı yürek dağladı

​Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'ya acı veda.
Sivaslıları kızdıran görüntü

Sivaslıları kızdıran görüntü

'Yok artık' dedirten olayı sonradan fark ettiler.
PKK elebaşı Salih Müslimden hezimet itirafı: Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisi öldü

​Bakan Soylu gazetecilerle "Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme.

Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar.

Sayıları hızla arttı: Sakın temas etmeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişilik haklarına saldırı siyasetin değil hukukun konusudur.

​Dünyada sadece üç kaynakta var: Almak için sıraya giriyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.