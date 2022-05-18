Ahmet Nur Çebi'den Vida açıklaması: Tek bir şartla kalabilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida'nın durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Vida ile görüşüyoruz"

Vida ile pazarlıkların sürdüğünü belirten Çebi, "Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse kalabilir" dedi.

"Atiba'nın kalmasını çok istiyorum"

Ahmet Nur Çebi, Atiba ile ilgili ise, "Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmeyi çok istiyorum. Burada çok başarılı yıllar geçirdi" açıklamasında bulundu.

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