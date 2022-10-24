Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a: Bağırmak için geç kaldılar

Hatay'da Kartal Yuvası'nın açılışına katılan Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları hakkında konuştu.
Galatasaray Kulübü'ne sitemini dile getiren Çebi, "Haksızlığa uğradıklarını iddia ederek serzenişte bulunuyorlar, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç Beşiktaş maçına yansımaz" dedi.
Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı"
- "Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Bunu anlamlandıramıyorum. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar."
"Umarım Beşiktaş maçına yansımaz"
- "Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç Beşiktaş maçına yansımaz. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir ortam olmasını diliyorum."
"Yarın sizin de başınıza gelir"
- "Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir."