Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a: Bağırmak için geç kaldılar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın hakem atamaları ve hatalarıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Çebi, "Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı, şimdi bağırmak için geç kaldılar ve sürekli serzenişte bulunuyorlar" diye konuştu.

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