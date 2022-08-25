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Ahmetcan'ın transferini Edwin Van Der Sar yorumladı

Ajax CEO’su ve Hollanda futbolunun efsane ismi Edwin van der Sar, kura çekiminin ardından Ahmetcan Kaplan hakkında konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Ahmetcanın transferini Edwin Van Der Sar yorumladı
Edwin Van der Sar - Ajaxlı yönetici

Ajax CEO’su ve Hollanda futbolunun efsane ismi Edwin van der Sar, kura çekiminin ardından Ahmetcan Kaplan hakkında konuşarak, “Ahmetcan genç ve hızlı bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Ajax’ı temsilen hazır bulunan kulüp CEO’su Edwin van der Sar, kuranın ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

A Grubu’nda Liverpool, Napoli ve Glasgow Rangers ile mücadele edecek olan Ajax’ın grubunu değerlendirerek sözlerine başlayan Edwin van der Sar, “Önemli bir grup ve önemli bir gruptaki takımların önemli fantastik taraftarları var. Tıpkı Türkiye’deki gibi taraftarları var. Livepool, Napoli ve Rangers’la karşılaşacağız. Her zaman çok iyi atmosferleri olmuştur. Uzun bir yol olacak. İstanbul çok fantastik bir şehir. Buraya mayıs ayında tekrar gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Ahmetcan genç ve hızlı bir oyuncu”

Ajax’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Edwin van der Sar, “Ahmetcan Kaplan takibimizde olan bir oyuncuydu. Genç ve hızlı bir futbolcu. Savunmanın sağında ve solunda oynayabiliyor. Onun için en iyisinin olmasını diliyorum. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum, Ajax’ın ilk Türk futbolcusu olmanın da gururunu yaşıyor” dedi. Türk takımları ve Türkiye’deki genç oyuncular hakkında da konuşan Ajax CEO’su, “Türkiye her zaman bir futbol ulusu olmuştur. Burada Şampiyonlar Ligi’nde oynamak her zaman zor olmuştur. Genç oyunculara daha çok şans bulmaya başladı ve Türk takımlarında ve takımlar daha güçlü şekilde dönecektir diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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