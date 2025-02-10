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Ajax'a Weghorst'tan kötü haber

Ajax'a Weghorst'tan kötü haber

14:5810/02/2025, Pazartesi
IHA
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Wout Weghorst ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.
Wout Weghorst ülkemizde Beşiktaş forması giymişti.

Ajax, Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Hollanda ekiplerinden Ajax, Fortuna Sittard maçında sakatlanan Wout Weghorst’un sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.


Kırmızı-beyazlılar, Weghorst’un yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.


Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.


Weghorst, bu sezon 17’si Hollanda Ligi, 5’i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 22 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı.







#Ajax
#Wout Weghorst
#Hollanda Ligi

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