Ajax'ta Heitinga dönemi sona erdi

Heitinga yönetimindeki Ajax, sezonu 3. sırada bitirdi.
Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı teknik direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Heitinga’ya verdiği emekler için teşekkür edilirken, Ajax’ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu vurgulandı.
22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.