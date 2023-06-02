Ajax'ta Heitinga dönemi sona erdi

Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı teknik direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Heitinga’ya verdiği emekler için teşekkür edilirken, Ajax’ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu vurgulandı.