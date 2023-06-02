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Spor

Ajax'ta Heitinga dönemi sona erdi

Hollanda ekiplerinden Ajax, teknik direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı.

15:45 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Heitinga yönetimindeki Ajax, sezonu 3. sırada bitirdi.

Heitinga yönetimindeki Ajax, sezonu 3. sırada bitirdi.

Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı teknik direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu.


Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Heitinga’ya verdiği emekler için teşekkür edilirken, Ajax’ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu vurgulandı.


22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.





#Ajax
#Hollanda Ligi
#John Heitinga
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