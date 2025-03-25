Akyazı'da futbol şöleni: 6 günde 3 maç

Trabzonspor'un Akyazı'daki stadyumu Papara Park'ta önümüzdeki hafta adeta bir futbol şöleni yaşanacak.





Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olan ve rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup edip deplasman fobisini yenen bordo-mavili kulüpte taraftarların da beklentisi yükseldi. Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ikinci maçına 29 Mart'ta Göztepe karşısında çıkacak. Fatih Tekke'nin taraftarla buluşma özelliği de taşıyacak saat 16.00'daki maçta bordo-mavili tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.









U19 Takımı tarih yazacak





Akyazı Stadyumu, Göztepe maçın ardından 1 Nisan Salı günü tarihi bir mücadeleye de sahne olacak. Türkiye'yi UEFA Gençlik Liginde temsil eden tek takım durumundaki Trabzonspor U19 Takımı, Papara Park'ta İtalyan ekibi Inter'le karşılaşacak. Son 32 turunda Juventus'u son 16 turunda Atalanta'yı eleyen Fırtına'nın U19 Takımı, şimdi de çeyrek finalde bir başka İtalyan ekibi Inter'i saf dışı bırakmanın mücadelesini verecek, ilk iki maçta olduğu gibi taraftarların, bu kritik mücadelede de gençleri yalnız bırakmaması bekleniyor.













Kupada hedef yarı final





Papara Park'taki futbol şöleni ara vermeden sürecek. U19 takımı futbolcularının sahadaki krampon izleri silinmeden, bir gün sonra bu kez A Futbol Takımı, Akyazı çimlerine çıkacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Bodrum FK'yı misafir edecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maç saat 17.45'te başlayacak. Avrupa'ya katılım yolunda kupada şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un bu kritik mücadelesinde de tribünlerin dolu olması bekleniyor.















