Al Hilal Neymar'a kavuştu

Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.

Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.