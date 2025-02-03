Al Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri Jorge Jesus ile İsmail Kartal'ı karşı karşıya getirecek Al Hilal - Persepolis maçıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçın canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin iki eski teknik adamı, Asya futbolunun en prestijli turnuvasında; Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.
İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal ile Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlamayı başaran Jorge Jesus kozlarını paylaşacak.
Al Hilal - Persepolis maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Asya Şampiyonlar Ligi Elite'de 6 puanla 6. sırada yer alan, son olarak Serdar Dursun'u da kadrosuna katan Persepolis ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in karşı karşıya geleceği karşılaşma 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de Spor Smart'ta yayınlanacak.