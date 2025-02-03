Al Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin iki eski teknik adamı, Asya futbolunun en prestijli turnuvasında; Asya Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.

İran'ın en önemli kulüplerinden Persepolis'te göreve başlayan İsmail Kartal ile Al Hilal ile geçtiğimiz sezonu Pro Lig şampiyonu olarak tamamlamayı başaran Jorge Jesus kozlarını paylaşacak.