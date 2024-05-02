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Spor

Musrati'nin cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Musrati'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

17:20 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:25 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Al Musrati gördüğü kırmızı kart için özür dilemişti.
Al Musrati gördüğü kırmızı kart için özür dilemişti.

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#PFDK
#Beşiktaş
#Al Musrati
19 dakika önce
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