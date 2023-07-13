Al-Nassr'a transfer yasağı

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Yunan orta saha Dimitris Kourbelis basın toplantısı düzenledi. Vatandaşı Bakasetas'da Kourbelis'in yanında eşlik etti. Trabzonspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Kourbelis elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.