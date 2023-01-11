Al Nassr'dan Ronaldo yalanlaması

Geçen ay rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili elçilik iddialarına yalanlama geldi.

Kulüp açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada "Haberlerin aksine, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinde Dünya Kupası teklifiyle ilgili taahhütü içermemektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Basında Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylık sürecinde elçi rolünde bulunacağı ve bunun karşılığında 200 milyon euro alacağı iddia edilmişti.

Maçı soyunma odasında takip eden Ronaldo, Talisca'nın ikinci golünde böyle sevindi.pic.twitter.com/YoymCiJIKO — SPOR (@yenisafakspor) January 7, 2023