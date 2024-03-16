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Spor

Alanyaspor evinde son dakika golüyle güldü

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor’u konuk etti. Maçın son dakikalarında Oğuz Aydın'ın attığı golle Alanyaspor maçtan 1-0'lık üstünlükle galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikle Alanyaspor 39 puana ulaşarak 7. sırada yer aldı. Kayserispor ise 36 puanla 13. sırada yer aldı. Alanyaspor - Kayserispor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:36 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:43 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
Alanyaspor evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
30. haftasında Alanyaspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 90+10'da Oğuz Aydın'dan geldi. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti haberimizde.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Kayserispor maç özetini izlemek için

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Kayserispor
#Alanyaspor
#Süper Lig
8 dakika önce
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