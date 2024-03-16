Alanyaspor evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
30. haftasında Alanyaspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 90+10'da Oğuz Aydın'dan geldi. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti haberimizde.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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8 dakika önce