Trendyol Süper Lig 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 8, 38. dakikada Oğuz Aydın (2) ve 73. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Bordo-mavililerin tek golünü 90+6. dakikada Nicolas Pepe attı. Alanyaspor - Trabzonspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.