Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 28.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8, 38. dakikada Oğuz Aydın (2) ve 73. dakikada Efecan Karaca kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golü 90+6. dakikada Nicolas Pepe attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puanla 3. sırada kaldı. Alanyaspor ise puanını 33'e yükselterek 13. sıraya yükseldi.
Bordo-mavililer önümüzdeki hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0
10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.
İKİNCİ YARI
48. dakikada gelişen atakta Umut Güneş'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.
58. dakikada Meunier uzaktan sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu kontrol etti.
73. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Novais'in ortasından Ahmet Hassan kafayı vurdu top Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı. 3-0
90+6. dakikada Alanyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Pepe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-1