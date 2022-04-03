Alanyaspor evinde kazandı Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Bu maçın ardından Alanya ekibi puanını 52'ye yükseltti. Rizespor ise 26 puanda kaldı ve düşme hattından yer almaya devam etti.

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