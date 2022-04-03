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Alanyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Bu maçın ardından Alanya ekibi puanını 52'ye yükseltti. Rizespor ise 26 puanda kaldı ve düşme hattından yer almaya devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor evinde kazandı
Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Ligde 31. hafta heyecanı devam ediyor. Bu günün saat 16.00 periyodunda yer alan maçında 49 puanlı Alanyaspor, sahasında 26 puanla düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

  • Alanyaspor'un gollerini 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Rize ekibinin tek golünü 66. dakikada Papiss Cisse attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor ligde puanını 52'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 26 puanda kaldı ve düşme hattında yer almaya devam etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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