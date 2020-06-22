Süper Lig'in 28. haftası önemli bir mücadeleye sahne alıyor. Başakşehir'in maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu haftada Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Ayrıca Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 12 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 16 Aralık 2019 sahasında Denizlispor karşısında 2-1’lık skorla alan Trabzonspor, söz konusu tarihten beri oynadığı 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
8. randevu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Antalya temsilcisi 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı ise Trabzonspor kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 11 gol atarken bordo-mavililer ise 6 gol kaydetti. İki takım arasında bu sezon Trabzon’da oynanan maçı ise bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, Alanyaspor’u deplasmanda yenmesi halinde bir sezonda rakibini iki kez yenme başarısı göstermiş olacak.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor-Trabzonspor maçı 22 Haziran Pazartesi (bugün) günü, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Costa (Hosseini), Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth
Nwakaeme yok, Guilherme dönüyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sakatlanan Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen ve cezasını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta çeken Brezilyalı oyuncu Guilherme ise Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in görev vermesi halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
Sosa belirsiz
Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa’nın Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saati netlik kazanacak. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçlarında takımla birlikte yer almasına rağmen Arjantinli oyuncu forma giyememişti. Sosa’nın Alanya kadrosunda yer alması beklenirken, oynayıp oynamayacağı ise maç saatini belli olacak.
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