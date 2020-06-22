Süper Lig'in 28. haftası önemli bir mücadeleye sahne alıyor. Başakşehir'in maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu haftada Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Ayrıca Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili ekip, 12 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 16 Aralık 2019 sahasında Denizlispor karşısında 2-1’lık skorla alan Trabzonspor, söz konusu tarihten beri oynadığı 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

8. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Antalya temsilcisi 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı ise Trabzonspor kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 11 gol atarken bordo-mavililer ise 6 gol kaydetti. İki takım arasında bu sezon Trabzon’da oynanan maçı ise bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, Alanyaspor’u deplasmanda yenmesi halinde bir sezonda rakibini iki kez yenme başarısı göstermiş olacak.

Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı 22 Haziran Pazartesi (bugün) günü, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Costa (Hosseini), Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Trabzonspor bu sezon gol rekorunu kırabilir Bu sezon golcü bir kimliğe bürünen, geride kalan 27 haftalık bölümde rakip fileleri 62 kez havalandırarak bu alanda da zirvede yer alan bordo-mavililer, kendi tarihinde de rekoruna doğru ilerliyor. Son 10 yılda 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonuna bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzonspor, 1974-75 sezonunda beri mücadele ettiği şuan ki adıyla Süper Lig’de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı. Söz konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran bordo-mavililer, bu sezonun kalan 7 haftasında 8 gol daha bulması durumunda bu alanda son 10 sezonu geride bırakacak, 19 gol kaydedebilmesi durumunda ise tarihinin en gollü sezonuna imza atacak.Çimşir ile 10 haftada 27 golSezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan bordo-mavililer, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı 17 maçta 35 gol kaydederken, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü bir kimliğe bürünen bordo-mavililer, söz konusu 10 maçı da yenilgisiz tamamlarken, bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 24 puan yazdırdı. Ünal Karaman ile ligin ilk yarısını 32 puanda tamamlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta 24 puan toplayarak puanını 56’ya yükseltti ve averaj ile Medipol Başajkşehir’in önünde zirve koltuğunda yer aldı. Sörloth krallıkta zirvedeBu arada gol yollarında önemli bir performans ortaya koyan Trabzonspor’da forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth’u 16 golle Aytemiz Alanyaspor’lu Papis Cisse takip ediyor. Süper Lig’in 28’inci haftasında Alanyaspor’a konuk olacak ve bu maçta galibiyet arayacak olan bordo-mavililerde aynı zamanda Sörloth da gol krallığında en yakın takipçisi ile yarışacak.

Nwakaeme yok, Guilherme dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sakatlanan Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen ve cezasını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta çeken Brezilyalı oyuncu Guilherme ise Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in görev vermesi halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

Sosa belirsiz

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa’nın Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saati netlik kazanacak. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçlarında takımla birlikte yer almasına rağmen Arjantinli oyuncu forma giyememişti. Sosa’nın Alanya kadrosunda yer alması beklenirken, oynayıp oynamayacağı ise maç saatini belli olacak.