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Spor

Alanyaspor'a Güney Koreli forvet

Corendon Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında turuncu-yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

18:51 - 6/09/2024 Cuma
AA
Ui-Jo Hwang
Ui-Jo Hwang

Corendon Alanyaspor, 32 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang ile sözleşme imzaladı.


Corendon Alanyaspor, önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere'de Nottingham Forest takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor Hwang ile anlaştığını bildirdi.


Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize yeniden 'hoş geldin' Hwang."



#Alanyaspor
#Ui-Jo Hwang
#SüperLig
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