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Spor

Alanyaspor'da Fatih Tekke rüzgarı: Akdeniz ekibi seriye bağladı

Alanyaspor'da sezon başında alınan sonuçların ardından takımın başına geçen Fatih Tekke, takımıyla son 4 haftada dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Akdeniz ekibi, çıktığı son 4 maçta 10 puan toplarken tehlike hattından çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki takım, ligde 12. sıraya kadar yükseldi.

23:43 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:53 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Tekke - Alanyaspor Teknik Direktörü
Fatih Tekke - Alanyaspor Teknik Direktörü

Alanyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği meyvelerini vermeye başladı. Fatih Tekke'yi takımın başına getiren Alanyaspor, yeni hocasıyla birlikte tehlike hattından çıktı ve 12. sıraya yükseldi.

Galatasaray'a yenildikleri maçtan sonra takım içi rahatlıktan bahseden ve birçok şeyi değiştirmek istediğini ifade eden Fatih Tekke, yönetim desteğini de alarak yoluna devam etti. O haftadan bu yana yenilgi yüzü görmeyen 46 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor'a karşı aldıkları galibiyetten sonra taraftarları tarafından uzun süre alkışlandı. Fatih Tekke, 3 puan aldıkları mücadeleden sonra taraftarlarının desteğine alkışla karşılık verdi.

Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da görev yapmış ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan sarı siyahlı takımı ligde tutmayı başarmıştı.
Fatih Tekke maçtan sonra ne söyledi?

"Aslında biz oyuncularımızın isimlerinden ziyade sahadaki yerleşim çok önemli. Geldiğimizden bu yana birçok mevkide değişiklikler yaptık. Yani hala daha aradığımı söyleyebilirim. Genç oyuncular hariç bir iki tane var. Onlar haricinde benim yedek oyuncum yok. Dolayısıyla bizim için, benim için ve ekibim için en önemli şey, saha yerleşimi. Bunu da birkaç haftadır gayet yapıyoruz. Sonucunu aldığımızda tabii her şey daha olumlu gözüküyor. Benzer bir oyun vardı ama Gaziantepspor’a 3-0 mağlup olduk. Takımımım da çok iyi olabilecek çok iyi duruma girecek potansiyel görüyorum. Ama şu an daha yolun başındayız. Üç puan aldığımız için tekrar herkesi tebrik ederim"



#Fatih Tekke
#Alanyaspor
#Süper Lig
38 dakika önce
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