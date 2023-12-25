Alanyaspor'da Fatih Tekke rüzgarı: Akdeniz ekibi seriye bağladı

"Aslında biz oyuncularımızın isimlerinden ziyade sahadaki yerleşim çok önemli. Geldiğimizden bu yana birçok mevkide değişiklikler yaptık. Yani hala daha aradığımı söyleyebilirim. Genç oyuncular hariç bir iki tane var. Onlar haricinde benim yedek oyuncum yok. Dolayısıyla bizim için, benim için ve ekibim için en önemli şey, saha yerleşimi. Bunu da birkaç haftadır gayet yapıyoruz. Sonucunu aldığımızda tabii her şey daha olumlu gözüküyor. Benzer bir oyun vardı ama Gaziantepspor’a 3-0 mağlup olduk. Takımımım da çok iyi olabilecek çok iyi duruma girecek potansiyel görüyorum. Ama şu an daha yolun başındayız. Üç puan aldığımız için tekrar herkesi tebrik ederim"