Alanyaspor'dan ayrılan Farioli 'Ada' yolcusu

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre teknik direktör arayışlarına devam eden Watford'un genç teknik adamla ilgilendiği ve takımın başına getirmek istediği belirtildi. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için İtalya'ya dönen Farioli'nin Ada'dan gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği ve kabul edebileceği aktarıldı.