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Spor

Alanyaspor'dan ayrılan Farioli 'Ada' yolcusu

Önceki günlerde Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Francesco Farioli sürpriz bir takımla anlaşmak üzere.

17:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Francesco Farioli, önceki günlerde Alanyaspor'dan ayrılmıştı.

Francesco Farioli, önceki günlerde Alanyaspor'dan ayrılmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da çalıştığı dönemde oynattığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Francesco Farioli, İngiliz ekibi Watford'un gündeminde yer alıyor.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre teknik direktör arayışlarına devam eden Watford'un genç teknik adamla ilgilendiği ve takımın başına getirmek istediği belirtildi. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için İtalya'ya dönen Farioli'nin Ada'dan gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği ve kabul edebileceği aktarıldı.

Watford, İngiltere Championship'te 12. sırada yer alıyor. Watford'un başında şu anda 55 yaşındaki çalıştırıcı Chris Wilder bulunuyor. Wilder'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.



#Alanyaspor
#Süper Lig
#Francesco Farioli
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