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Alanyaspor'dan Mehmet Türkmen'e tepki: 'Allah korkunuz olsun'

Alanyaspor'dan Mehmet Türkmen'e tepki: 'Allah korkunuz olsun'

16:368/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Mehmet Türkmen
Hakem Mehmet Türkmen

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Süper Lig 8. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçta düdük çalan hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi. Akdeniz ekibi ayrıca hakemlerin bu sezonki performanslarından oldukça şikayetçi.

Alanyaspor Kulübü, Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçı yöneten hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.


Yeşil-turunculular, yaptığı açıklamada Mehmet Türkmen'in Fenerbahçe maçında da yanlış kararlar verdiğini belirtti.


Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Maalesef bundan 5 hafta önce Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçında Jayden Oosterwolde'yi oyundan atamayan, son bölümde net bir penaltımızı vermeyen hakem Mehmet Türkmen, Galatasaray – Corendon Alanyaspor maçında henüz ilk dakikalarda rakip oyuncuya net kırmızı kartı çıkaramamıştır. O dakikada pozisyonu daha net bir şekilde görmesi gereken VAR hakemi de bu adaletsizliğe maalesef seyirci kalmıştır. Yardımcı hakem de önündeki pozisyonu görmezden gelmiştir."


"Buradan hakemlere tavsiyemiz, her şeye rağmen korkmayın, adaletten şaşmayın, büyük küçük takım ayrımı yapmadan çıkın aslanlar gibi her stadyumunda adalet dağıtarak maçınızı yönetin, doğruyu uygulayın, kalbinizde ve beyninizde sadece Allah korkusu olsun."


"Hata da yapacaksınız. Hatasız insan olmadığı gibi hakem de olmaz. Ama sadece hata yapın, lütfen yanlış yapmayın."






#Alanyaspor
#Mehmet Türkmen
#Trendyol Süper Lig

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