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Alanyaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı

16:067/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Alanyaspor ligde topladığı 10 puanla 15. sırada yer alıyor.
Alanyaspor ligde topladığı 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıklayan Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Sami Uğurlu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Fatih Tekke ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, Kasımpaşa'dan ayrılan Sami Uğurlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.



46 yaşındaki başarılı teknik adam, kariyerinde daha önce 3 kez Kasımpaşa'da, bir kez de Bandırmaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, çıktığı 38 karşılaşmada 1.45 maç başı puan ortalaması elde etmişti.



#Alanyaspor
#Fatih Tekke
#Sami Uğurlu

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