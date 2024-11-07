Alanyaspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Fatih Tekke ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, Kasımpaşa'dan ayrılan Sami Uğurlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

46 yaşındaki başarılı teknik adam, kariyerinde daha önce 3 kez Kasımpaşa'da, bir kez de Bandırmaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Uğurlu, çıktığı 38 karşılaşmada 1.45 maç başı puan ortalaması elde etmişti.