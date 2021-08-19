Spor Alanyaspor takımdan ayrılan isimlerin yerini flaş bir transferle çözdü
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Alanyaspor takımdan ayrılan isimlerin yerini flaş bir transferle çözdü

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son yıllarda kadrosunda parlattığı ve sattığı futbolcularla kamuoyunun takdirini kazanıyor. Akdeniz ekibi son olarak Yunan futbolcusu Siopis'i Trabzonspor'a gönderdi. Alanyaspor bu ayrılığın ardından flaş bir transferi tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporun yeni transeri Joao Novais kimdir, nasıl bir oyuncudur: Novaisin bonservisi ne kadar?
Joao Novais, Alanyaspor'a imza atmak için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz devre arasından bu yana Bakasetas, Salih Uçan ve Siopis gibi isimleri kaybetti. Sezona Başakşehir galibiyetiyle başlayan Akdeniz ekibi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında flaş bir isimle anlaşmaya vardı.

Braga'da forma giyen Joao Novais, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Portekiz ekibi Braga'nın orta sahasında forma giyen on numara, Portekiz liginin dikkat çekici oyuncuları arasında gösteriliyordu.

  • İstikrarlı bir oyuncu olan Novais, Portekiz'de çıktığı 270 maçta 24 gol attı 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

Novais, Rio Ave'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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