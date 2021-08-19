Alanyaspor takımdan ayrılan isimlerin yerini flaş bir transferle çözdü

Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz devre arasından bu yana Bakasetas, Salih Uçan ve Siopis gibi isimleri kaybetti. Sezona Başakşehir galibiyetiyle başlayan Akdeniz ekibi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında flaş bir isimle anlaşmaya vardı.

Braga'da forma giyen Joao Novais, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Portekiz ekibi Braga'nın orta sahasında forma giyen on numara, Portekiz liginin dikkat çekici oyuncuları arasında gösteriliyordu.

İstikrarlı bir oyuncu olan Novais, Portekiz'de çıktığı 270 maçta 24 gol attı 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

Novais, Rio Ave'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 3 milyon euro.