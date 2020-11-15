Albayrak-Gine dostluğu

Gine’de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Albayrak Grubu’nun ocak ayında Gine’de organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli eski yıldız futbolcularla dostluk maçında karşılaştı.
14-16 Yaş Gençler Kupası’nın sponsorluğunu üstlenecek
Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen 14-16 Yaş Gençler Kupası’nın da sponsorluğunu üstlenecek. Albayrak Grubu daha önce de Gine’de bulunan sporculara ayakkabı ve forma desteğinde bulunmuştu.
- Dostluk maçında karşı karşıya geldiler
- Dün Gine Mission Stadı’nda oynanan Gine yıldızları-Albayrak dostluk maçının başlama vuruşunu Türkiye’nin Gine Büyükelçisi Ege Hilmi Türeman yaparken, Albayrak takımı, yıldız futbolculara 7-3 yenildi. Türkiye liglerinden tanıdığımız; Abdoul Salam Sow (Ankaragücü) ve Pascal Feindouno (Elazığspor) ile Titi Camara (Marsilya- Liverpool) ve Sambegou Bangoura (Stoke City) gibi eski yıldızların yer aldığı dostluk maçının ardından tribünler iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı alkışladı.
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