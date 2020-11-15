Albayrak-Gine dostluğu

Gine’de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Albayrak Grubu’nun ocak ayında Gine’de organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli eski yıldız futbolcularla dostluk maçında karşılaştı.

14-16 Yaş Gençler Kupası’nın sponsorluğunu üstlenecek

Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen 14-16 Yaş Gençler Kupası’nın da sponsorluğunu üstlenecek. Albayrak Grubu daha önce de Gine’de bulunan sporculara ayakkabı ve forma desteğinde bulunmuştu.

Dostluk maçında karşı karşıya geldiler

Dün Gine Mission Stadı’nda oynanan Gine yıldızları-Albayrak dostluk maçının başlama vuruşunu Türkiye’nin Gine Büyükelçisi Ege Hilmi Türeman yaparken, Albayrak takımı, yıldız futbolculara 7-3 yenildi. Türkiye liglerinden tanıdığımız; Abdoul Salam Sow (Ankaragücü) ve Pascal Feindouno (Elazığspor) ile Titi Camara (Marsilya- Liverpool) ve Sambegou Bangoura (Stoke City) gibi eski yıldızların yer aldığı dostluk maçının ardından tribünler iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı alkışladı.