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Albayrak-Gine dostluğu

Albayrak Grubu çalışanları,Gine’de ocak ayında düzenlenecek 14-16 Yaş Gençlik Kupası organizasyonu öncesinde Gineli yıldız futbolcularla dostluk maçında karşılaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu-Gine karşılaşmasından bir kare.

Albayrak Grubu-Gine karşılaşmasından bir kare.

Gine’de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Albayrak Grubu’nun ocak ayında Gine’de organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli eski yıldız futbolcularla dostluk maçında karşılaştı.

14-16 Yaş Gençler Kupası’nın sponsorluğunu üstlenecek

Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen 14-16 Yaş Gençler Kupası’nın da sponsorluğunu üstlenecek. Albayrak Grubu daha önce de Gine’de bulunan sporculara ayakkabı ve forma desteğinde bulunmuştu.

  • Dostluk maçında karşı karşıya geldiler
  • Dün Gine Mission Stadı’nda oynanan Gine yıldızları-Albayrak dostluk maçının başlama vuruşunu Türkiye’nin Gine Büyükelçisi Ege Hilmi Türeman yaparken, Albayrak takımı, yıldız futbolculara 7-3 yenildi. Türkiye liglerinden tanıdığımız; Abdoul Salam Sow (Ankaragücü) ve Pascal Feindouno (Elazığspor) ile Titi Camara (Marsilya- Liverpool) ve Sambegou Bangoura (Stoke City) gibi eski yıldızların yer aldığı dostluk maçının ardından tribünler iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı alkışladı.

Albayrak Grubu, Gineli yıldızları bir araya getiriyor
Albayrak Grubu, Gineli yıldızları bir araya getiriyor

Gine'de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.Ocak ayında organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli yıldız futbolcularla bir dostluk maçı oynayacak.Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen bu projenin de sponsorluğunu üstlenecek.Gineli yıldızlar sahaya çıkacak14 Kasım'da Mission Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya Gineli bir çok yıldız futbolcu ter dökecek. Ligimizden tanıdığımız; İbrahim Yattara, Souleymane Youla, Abdoul Salam Sow ve Pascal Feindouno'nun da yer alacağı organizasyon saat 16.00'da başlayacak.

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