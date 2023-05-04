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Spor

Alex ile yollar ayrıldı

Brezilya Serie B ekibi Avai'de teknik direktör Alex de Souza'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmalı olarak feshedildi.

11:24 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avai'nin başında 18 maça çıkan Alex, 1.17 puan ortalaması tutturabildi.

Avai'nin başında 18 maça çıkan Alex, 1.17 puan ortalaması tutturabildi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın ilk A takım teknik direktörlük macerası kısa sürdü.


Serie B ekiplerinden Avai, 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Alex'in artık Avai teknik direktörü olmadığını duyuruyoruz. Anlaşmalı olarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza teşekkür eder, yeni maceralarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Avai'nin başında toplam 18 maça çıkan Alex de Souza, son 4 maçta sadece 3 puan toplayabilmişti.


Alex, Avai'den önce Sao Paulo B Takımı'nı çalıştırmıştı.




#Brezilya Serie B
#Avai
#Alex de Souza
19 dakika önce
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