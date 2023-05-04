Alex ile yollar ayrıldı

Avai'nin başında 18 maça çıkan Alex, 1.17 puan ortalaması tutturabildi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın ilk A takım teknik direktörlük macerası kısa sürdü.
Serie B ekiplerinden Avai, 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Alex'in artık Avai teknik direktörü olmadığını duyuruyoruz. Anlaşmalı olarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza teşekkür eder, yeni maceralarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Avai'nin başında toplam 18 maça çıkan Alex de Souza, son 4 maçta sadece 3 puan toplayabilmişti.
Alex, Avai'den önce Sao Paulo B Takımı'nı çalıştırmıştı.