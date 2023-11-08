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Spor

Alexander Djiku: "Fenerbahçe kararımdan dolayı mutluyum"

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Avrupa'dan birçok teklif aldığını ancak sarı-lacivertli takımı Şampiyonlar Ligi hedefinden dolayı tercih ettiğini belirterek "Ailemle birlikte bu kararı aldığımızdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Haber Merkezi
09:37 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:09 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Djiku sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı

Djiku sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Fransa'nın RMC Sport kanalına açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı" diyen Djiku "Hem Fransa hem de Avrupa'nın diğer takımlarından teklifler aldım fakat Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum" dedi.


Fenerbahçe'nin projesinin kendisini etkilediğini söyleyen Ganalı yıldız "Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar. Menajerim ve aynı zamanda ağabeyim ve ailemle bu kararı verdik. Bu kararı aldığımızdan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Tadic ve Fred'e övgü

Fenerbahçe'de Tadic ve Fred'in en beğendiği iki isim olduğunu kaydeden Djiku, "Tadic'in inanılmaz bir ayağı var. Fred ise topla defansif ve ofansif açıdan büyük fark oluşturuyor. Takımda çok kaliteli isimler ve iyi bir rekabet var" diye konuştu.




#Fenerbahçe
#Djiku
#Süper Lig
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