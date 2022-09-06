Ali Akman istediği gibi başlayamadı

Ali Akman'ın Göztepe macerası istediği gibi başlamadı. Genç futbolcu şu ana kadar ilk 11'de süre alamadı.

Hiç 11'de görev almadı

Genç yaşında Bursaspor'dan Almanya'ya transfer olup, bir dönem adı Galatasaray'la anılmasına rağmen Göz-Göz'e imza atan genç golcü, 4 haftada sadece 2 maça çıktı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçı kaçıran Ali Akman, şu ana kadar ilk 11'de hiç süre alamadı.

Sadece 24 dakika

Ligin ilk maçında Sakaryaspor'a karşı 8, 2'nci haftada ise Erzurumspor FK müsabakasında 16 dakika görev alabilen 20 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamadı. Henüz tam hazır olmadığı öğrenilen Ali Akman'ın tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Cuma günü Boluspor'la deplasmanda oynanacak maça yetiştirilmeye çalışılan Ali Akman'ın iyileşse dahi yine müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

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Ali Akman, Eintracht Frankfurt'ta parlıyor🌟pic.twitter.com/DdM3ZymMtI — SPOR (@yenisafakspor) July 18, 2021

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