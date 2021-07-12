​Ali Koç ne yapmak istiyor?

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) taleplerini anlatan ve sosyal medya hesabından duyurduğu ‘bildirisi’ beklenenin üzerinde sert tonu ile kamuoyunda büyük yankı oluşturdu ve yaşananlara ilişkin merak uyandırdı. İlk bakışta yayıncı kuruluşun ödemeleri, yabancı futbolcu kuralı, kuralların yapısı ve Kulüp Lisans Talimatı kriterleri gibi 4 önemli konudaki kulüplerin taleplerini içeren açıklamada, TFF’ye açık bir şekilde “Kulüpler Birliği’nin uygunluğu olmadan alınan ve alınacak tüm kararların kabul edilmeyeceği, aksi takdirde maçlara çıkılmayacağı” mesajı veriliyordu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, Kulüpler Birliği başkanlığını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den devraldığı toplantıda seçimin önüne geçen ve “Ültimatom” olarak değerlendirilen istekler, üstelik daha TFF’ye gönderilmeden İnternet sitelerine düşmüş ve saat 18.32’de Kulüpler Birliği’nin sosyal medya hesabından resmen kamuoyuna duyurulmuştu. Peki perde arkasında neler yaşandı, o bildiri nasıl hazırlandı? İşte tüm detaylar:

ÇEBİ SÜRPRİZ METNİ OKUYUNCA TARTIŞMA ÇIKTI

Kulüpler Birliği Vakfı’nın 8 Temmuz Perşembe günü yapılan Olağan Genel Kurulu öncesinde başkanlık seçimi yapılacağı için katılan tüm kulüplere iki nüsha hazirun cetveli imzalatıldı.

Seçimin bitmesiyle birlikte Çebi, tüm katılımcılara dönerek, “Arkadaşlar bir açıklama yapacağız. Zaten imzaladınız ama ben yine de okuyayım” dedi. Birçok kulüp başkanı “Ne açıklaması. Biz bir açıklamaya imza atmadık?” diyerek tepki gösterdi. Ahmet Nur Çebi açıklamayı okudu.

KOÇ’TAN ‘OKUSAYDINIZ’, ELMAS’TAN ‘ÇEKİLİRİZ’ TEPKİSİ

Toplantıda bu konu masaya getirilince kulüp başkanları arasında metin üzerindeki tartışma daha da büyüdü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tepkili başkanlara “Okusaydınız, ben okudum” yanıtını verdi. İlk kez Kulüpler Birliği toplantısına katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise, “Bu açıklama yayınlanmazsa biz Galatasaray olarak Kulüpler Birliği’nden çekiliriz” diyerek metnin yazıldığı şekliyle yayınlanması için kararlı olduklarını bildirdi.

KULÜPLER OLDU BİTTİDEN RAHATSIZ

Toplantı öncesinde hazirun için atılan imzaların eklendiği söz konusu metni görünce şoke olan üyeler,

çıkışında bulundu. Konuşmaların ardından, üyeler ilkine göre sertlik dozajı biraz daha hafifletilen bildiriye ‘evet’ demek zorunda bırakıldı. Bu durum nedeniyle Kulüpler Birliği üyesi bazı kulüplerin oldu bittiden rahatsız oldukları gelen bilgiler arasında.

‘GENEL KURULA KATILMAYALIM’ ÇAĞRISINA DİĞER BAŞKANLAR KARŞI ÇIKTI

Dar kapsamlı toplantıdan haberi olmayan kulüpler, “Genel Kurul futbolun en üst makamıdır. Sorunlarımızı orada tartışalım” tepkisiyle, boykot maddesini veto etti

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Peki bir çok kulüp başkanının o an öğrendiği açıklama nasıl hazırlanmıştı? Seçimden bir gün önce, yeni dönem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir yerde buluştu. 3 başkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili yaşadıklarını, düşündükleri sorunları maddeler halinde sıralayıp bir metin haline getirdi. Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından gündeme getirilen “Maçlara çıkmama seçeneği düşünülmeli” görüşü de katılımcılar tarafından tüm Süper Lig kulüpleri adına ortak karar olarak metne yazıldı. Ve o açıklama bir gün sonra, yapılan değerlendirmelerin ardından son haliyle ve önceden alınan imzalarla kamuoyuna duyuruldu. Hazırlanan ilk bildiride yer alan “İsteklerimiz olmazsa TFF Genel Kurulu’na da katılmayalım” planı diğer kulüp başkanlarından kabul görmedi. Diğer kulüpler, “Genel Kurul futbolun en üst makamıdır. Sorunlarımızı orada tartışalım” tepkisiyle öneriye karşı çıkınca o bölüm açıklamadan çıkartıldı ve 28 Temmuz’daki TFF Olağan Genel Kuruluna katılmanın daha faydalı olacağı görüşü benimsendi.

Soru işaretleri

TFF’yi belli kararlara zorlamak adına, 4 kulüp temsilcisinin Kulüpler Birliği’nden ayrı olarak bir araya gelmesi, bu konuda birçok soruyu gündeme getiriyor. Kamuoyu, yayın ihalesi yetkisi kanunla TFF’ye verilmiş olmasına rağmen, bu çıkışın gerçek nedenini anlamaya çalışıyor ve aşağıdaki soruları soruyor.