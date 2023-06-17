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Spor

Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunuldu.

16:35 . 17/06/2023 Cumartesi
AA
Ali Koç genel kurulda protesto edilmişti.

Ali Koç genel kurulda protesto edilmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.


Başkan Ali Koç'un ardından yapılan oylamada yönetim kurulu ve üyeler faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.


İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı. Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, uzun süre Dündar aleyhine tezahürat yapıldı.





#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Uğur Dündar
40 dakika önce
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