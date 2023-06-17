Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de bazı genel kurul üyeleri, başkan Ali Koç'un istifa etmemesine tepki gösterdi. Üyeler, Koç konuşurken "Taraftar istifa" şeklinde ironik bir tezahüratta bulundu. Daha sonra salonda büyük bir kavga çıktı ve Ali Koç konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.